مقتل وإصابة 50 بغارات للتحالف على محافظة تعز اليمنية

لقي حتفه، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، 50 شخصا بين قتيل وجريح إثر غارات لطيران "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، على محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.