اجتماع لرؤساء أركان جيوش تركيا والسودان وقطر في الخرطوم

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن رؤساء أركان الجيوش التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعا ثلاثيا في الخرطوم، على هامش الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، واستمرت يومين.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH أردوغان يدعو لوقف العقوبات المفروضة على السودان

وحسب وكالة "الأناضول" التركية عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن الجنرال أكار، عقد اجتماعا ثلاثيا أمس الإثنين، مع نظيريه السوداني والقطري، على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السودان.

وبدأ الرئيس أردوغان، زيارة للسودان، أمس الأول (الأحد)، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى غدًا الأربعاء، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.

وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا حثيثة، بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنًا لافتا خلال الفترة اللاحقة.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم، وهي الأولى لرئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956، استمرت يومين، قبل أن يغادر الرئيس التركي السودان متوجهًا إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية.