مصدر طبي: ارتفاع عدد ضحايا قصف التحالف على تعز إلى أكثر من 100 شخص

ارتفع عدد ضحايا قصف التحالف على محافظة "تعز"، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 100 شخص ما بين قتيل وجريح.

© AP Photo/ Hani Mohammed مصدر طبي: ارتفاع عدد ضحايا غارات التحالف على ذمار إلى 59 شخصا

قال وثق محمد الفقية، نائب مدير الصحة في محافظة تعز، إن عدد الضحايا ليس إلا حصيلة أولية للقصف، الذي قامت به قوات التحالف اليوم على سوق مكتظ بمرتاديه في مديرية التعزية بتعز.

وأضاف الفقيه، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة الأولية لغارات التحالف اليوم هى 24 قتيلا و80 مصابا حالاتهم متفاوتة، وأن أعداد القتلى النهائية غير معروفة بشكل مؤكد نظرا لتواجد الكثيرين بالسوق، وهناك الكثيرين حولهم القصف إلى أشلاء، وعدد آخر مازال في عداد المفقودين.

وتابع الفقية،

"طيران التحالف قام بقصف السوق في غارات متوالية لا تفصلها مدد زمنية طويلة، شاهدنا الجرحى والمصابين ولم نستطيع الوصول إليهم لإنقاذهم، نظرا لاستمرار الغارات، وتناثرت الأشلاء على مسافة 300 متر من مكان الغارات في سوق شهرة ومعظمها غير قابل للتعرف على هويتها".

وناشد الفقية، المنظمات الإغاثية الدولية فك الحصار عن المستلزمات الطبية والأدوية، نظرا للعجز الشديد فيها نتيجة الحصار المفروض على اليمن، من جانب التحالف، هذا بجانب عدم وجود سيارات إسعاف بعد أن تم قصفها على مدار السنوات السابقة.