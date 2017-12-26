قرار سعودي يحظر استيراد إحدى السلع من مصر

أصدرت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن استيراد إحدى السلع من مصر.

© Sputnik. Alexey Boitsov بعد العراق والإمارات...دولة ثالثة تحظر هذا المنتج من السعودية

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة قد حظرت مؤقتا استيراد ثمار الجوافة الطازجة من جمهورية مصر العربية، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، حمد بن عبد العزيز البطشان، أن الحظر جاء بناء على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا حسب المعايير الغذائية الدولية.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار جاء بناء على التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات فيها الحدود المسموحة.