قرار سعودي يحظر استيراد إحدى السلع من مصر

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، حمد بن عبد العزيز البطشان، أن الحظر جاء بناء على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا حسب المعايير الغذائية الدولية.
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار جاء بناء على التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات فيها الحدود المسموحة.
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