صحفي إماراتي: "داعش" وراء منع التونسيات من دخول الإمارات

قال محمد يوسف، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يكون سببا في قرار منع التونسيات من دخول الإمارات.

وتابع يوسف في حواره مع برنامج "بين السطور" عبر أثير إذاعة " سبوتنيك ": "خطر العائدين من داعش، ويقدر عددهم بالآلاف من سوريا والعراق وليبيا، وتونس نفسها اعترفت بأن لديها آلاف المواطنيين انضموا لجماعات "داعش" منهم 1200 امرأة تونسية، مما يستوجب الانتباه وأخذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح، لا يعقل أن ننتظر وقوع الحادثة ثم نتباكى عليها، ونتهم دول بالوقوف وراء الحادث".

وأضاف قائلا "الإجراء الذي اتخذته دولة الإمارات بشأن منع التونسيات على تلك الرحلة من السفر إلى الإمارات، بسبب ورود معلومات سريعة وواضحة بأن هناك خطر داهم على الطائرات والركاب".

واستطرد قائلا

"لا يمكن في مثل هذ الظرف تأخير الإجراءات من أجل التشاور مع السلطات التونسية، ولها احترامها وتقديرها، حماية الركاب كانت الأهم بالنسبة لدولة الإمارات علما بأن معظم الركاب تونسيين".

واعتبر تضخيم الموقف واعتباره عدوانا على المرأة التونسية من قبل بعض الأطراف التي تستهدف دولة الإمارات ليس بصحيح، حيث أن أبو ظبي تحترم المرأة، وهذا معروف للجميع، مبينا أن تمكين المرأة من أولويات دولة الإمارات بالإضافة إلى أن المرأة التونسية لها تقدير ومكانة، لأنها من أوائل النساء اللاتي اقتحمن كل مجالات العمل وكان لهن دور في تحرير تونس و تنميتها، وكذلك دور هام جدا في الحراك السياسي الموجود حاليا.