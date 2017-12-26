صحفي إماراتي: "داعش" وراء منع التونسيات من دخول الإمارات

وأضاف قائلا "الإجراء الذي اتخذته دولة الإمارات بشأن منع التونسيات على تلك الرحلة من السفر إلى الإمارات، بسبب ورود معلومات سريعة وواضحة بأن هناك خطر داهم على الطائرات والركاب".
واستطرد قائلا
"لا يمكن في مثل هذ الظرف تأخير الإجراءات من أجل التشاور مع السلطات التونسية، ولها احترامها وتقديرها، حماية الركاب كانت الأهم بالنسبة لدولة الإمارات علما بأن معظم الركاب تونسيين".
واعتبر تضخيم الموقف واعتباره عدوانا على المرأة التونسية من قبل بعض الأطراف التي تستهدف دولة الإمارات ليس بصحيح، حيث أن أبو ظبي تحترم المرأة، وهذا معروف للجميع، مبينا أن تمكين المرأة من أولويات دولة الإمارات بالإضافة إلى أن المرأة التونسية لها تقدير ومكانة، لأنها من أوائل النساء اللاتي اقتحمن كل مجالات العمل وكان لهن دور في تحرير تونس و تنميتها، وكذلك دور هام جدا في الحراك السياسي الموجود حاليا.
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