لماذا عرضت مصر على إثيوبيا أن يكون البنك الدولي وسيطا في أزمة سد النهضة

قال خبير الموارد المائية المصري، نادر نور الدين، إن العرض المصري على إثيوبيا بأن يكون البنك الدولي وسيطا في عملية بناء سد النهضة "مخرج جديد من الأزمة الحالية أمام الإصرار الإثيوبي بوقف أي عمل للمكتب الاستشاري المعني بدراسة آليات تنفيذ وملء السد بما لا يتعارض مع مصالح دول المصب ومنها مصر".

© AFP 2017/ FETHI BELAID مصر تؤكد لإثيوبيا قلقها من تعثر المسار الفني لمفاوضات سد النهضة

في حديث لبرنامج "البعد الآخر" المذاع على راديو "سبوتنيك" لم يبد نور الدين تفاؤله بأن يوافق الجانب الإثيوبي على هذا المقترح وسيظهر ذلك حسب قوله مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي المرتقبة إلى القاهرة في يناير/ كانون الثاني القادم.

اعتقاد نور الدين هو ما ذهب إليه أيضًا الصحفي والمحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" حيث عبر عن عدم اعتقاده بأن توافق إثيوبيا على وجود البنك الدولي كوسيط لأنه وفق ما قاله كان رافضا لتمويل السد في بداية مشروع السد نافيا ما يقوله الخبراء المصريون عن نية إثيوبيا بيع المياه من وراء السد وليس كما تقول أديس أبابا إنه يبنى لتوليد الكهرباء للتنمية.