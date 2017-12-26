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20:33 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أحمد الجربا

    رئيس "تيار الغد السوري" إلى موسكو لعقد مباحثات مع لافروف

    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    كشف الناطق الرسمي باسم "تيار الغد السوري"، منذر آقبيق، اليوم الثلاثاء، أن رئيس التيار، أحمد الجربا، سيتوجه إلى موسكو ويعتزم إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم غد الأربعاء.

    أحمد الجربا
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
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    موسكو — سبوتنيك. وقال آقبيق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال ما إذا كان الجربا ينوي عقد لقاء يوم غد في الخارجية الروسية: "نعم، صحيح، رئيس تيار الغد، أحمد الجربا، لديه لقاء مع الوزير لافروف غدا".

    مضيفا بأن الجربا من المنتظر أن يصل إلى موسكو اليوم ليلاً.

    كما لفت آقبيق إلى أنه من بين المواضيع الأساسية، التي من المنتظر أن يتم بحثها خلال اللقاء القادم "أهم مواضيع النقاش، عملية السلام، ومواضيع خفض التصعيد والأوضاع الإنسانية ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي".

    وكان تيار الغد من أوائل، من أعلن تأييده لمؤتمر سوتشي.

    وتأتي هذه الزيارة في ضوء جهود، تبذلها روسيا لتنظيم وعقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ومحاولات إقناع بعض الأطراف السورية بالمشاركة في هذا المؤتمر.

    والجدير بالذكر أن مؤتمر سوتشي للحوار الوطني كان من المفترض أن يعقد مبدئيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمشاركة حوالي 1500 ممثل عن المعارضة والحكومة السورية من مختلف أطياف النسيج السوري، لكنه تأجل لعدد من الأسباب. وفقط في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، أعلنت الدول الضامنة أن مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري سيعقد في 29-30 كانون الثاني/ يناير. كما سيعقد اجتماع تحضيري خاص في الفترة من 19 إلى 20 كانون الثاني/ يناير.

    ومن المخطط أن يشارك في مؤتمر سوتشي القادم حوالي 1700 شخص، كما من المفترض أن يشكلوا لجنة دستورية، بالإضافة إلى بحث مواضيع أخرى تخص الحل في سوريا وسبل إخراج البلاد من الأزمة والحرب، التي تستمر منذ فصل ربيع عام 2011.

    ولم يتخذ ستافان دي ميستور حتى الآن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، قراره حول مشاركة الأمم المتحدة في هذا المؤتمر القادم، ما يشكل حجر عثرة أساسية أمام زيادة عدد المشاركين من ممثلي المعارضة السورية، بسبب مخاوف من أن يكون سوتشي بديلا عن مسار جنيف.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المفاوضات السورية, مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي, المعارضة السورية, أحمد الجربا, سوريا
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