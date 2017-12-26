مقتل 14 فردا من أسرة واحدة في غارات للتحالف على الحديدة في اليمن

وقال العماد، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، 26 ديسمبر/كانون الأول، 2017 ، إن طيران التحالف الذي تقوده المملكة العربية قام بقصف مزرعة للمواطن محمد أحمد جبلي بمديرية التحيتا، ما أدى لمقتل أفراد الأسرة بالكامل وهو ما استطعنا حصره حتى الآن.
وأشار العماد، إلى أن تلك المنطقة هى منطقة مزارع للمواطنين، ولم نستطع حتى الآن الوصول للمناطق الأخرى التي قد يكون الطيران قد قام بقصفها، نظراً لتحليق الطيران بكثافة فو ق مسرح الجريمة.
ولفت العماد إلى أن تلك الحصيلة أولية بالنسبة للغارات على تلك المنطقة.
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