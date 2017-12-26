مقتل 14 فردا من أسرة واحدة في غارات للتحالف على الحديدة في اليمن

أكد مصدر طبي في محافظة الحديدة اليمنية مقتل 14 فردا من أسرة واحدة في غارات للتحالف على الحديدة.

© AFP 2017/ Mohammed Huwais رابطة علماء اليمن تدين غارات التحالف على المدنيين

وأكد الدكتور وليد العماد، نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة مقتل 14 فرداً من عائلة واحدة في قصف لطيران التحالف بالحديدة.

وقال العماد، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، 26 ديسمبر/كانون الأول، 2017 ، إن طيران التحالف الذي تقوده المملكة العربية قام بقصف مزرعة للمواطن محمد أحمد جبلي بمديرية التحيتا، ما أدى لمقتل أفراد الأسرة بالكامل وهو ما استطعنا حصره حتى الآن.

وأشار العماد، إلى أن تلك المنطقة هى منطقة مزارع للمواطنين، ولم نستطع حتى الآن الوصول للمناطق الأخرى التي قد يكون الطيران قد قام بقصفها، نظراً لتحليق الطيران بكثافة فو ق مسرح الجريمة.

ولفت العماد إلى أن تلك الحصيلة أولية بالنسبة للغارات على تلك المنطقة.