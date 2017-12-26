سقوط طائرة حربية سورية إثر استهدافها من قبل المجموعات المسلحة في حماة

أعلن مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية تابعة للحكومة السورية، في ريف حماة الشمالي، إثر استهدافها من قبل مجموعات مسلحة، ما أسفر عن مقتل قائدها.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر إن "طائرة حربية سقطت في ريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة، واستشهد الطيار".

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها تعتدي على المدنيين في القرى المجاورة وعلى نقاط الجيش العربي السوري وتقوم بزرع الألغام على أطراف الطرق الزراعية.

وبنهاية آب/ أغسطس الماضي، تمكن الجيش السوري من توسيع نطاق سيطرته في ريف السلمية ضمن نطاق ريف حماة الشرقي. حسبما أبلغت مصادر عسكرية، وكالة "سبوتنيك" وقتذاك.

يذكر أن سوريا تعانى، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية، بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة".

ووفقا للإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة فإن عدد الضحايا قد فاق الـ300 ألف شخص.