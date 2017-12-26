مصر تسجن سائحة بريطانية 3 سنوات بتهمة تهريب المخدرات

قضت محكمة مصرية بسجن بريطانية ثلاث سنوات، وغرامة قدرها نحو 5600 دولار لإدانتها بحيازة وجلب أقراص مخدرة إلى البلاد.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH محكمة مصرية تعاقب 7 بالإعدام في قضية قتل مواطنين مصريين في ليبيا واعترفت الفتاة التي تدعى لورا بلامر (33 عاما) وتعمل في متجر بمدينة هال البريطانية بجلبها أقراص "الترامادول" لكنها أكدت على أنها لم تكن تعرف أنها ممنوعة في مصر.





وأقراص "الترامادول" في بريطانيا قانونية وتصرف بوصفة طبية لكنها محظورة في مصر.





وألقي القبض عليها في أكتوبر/ تشرين الأول في مطار الغردقة بعد العثور على أكثر من 300 قرص "ترامادول" في حقيبتها، وقال محمد عثمان المحامي الموكل بالدفاع عنها في مرافعته أمام المحكمة "إنها لم تكن لديها أي نية جنائية في جلب الترامادول".





وأكد لـ"رويترز": "ستستأنف الحكم بهدف نقضه أو الحصول على حكم أخف…إنها لم تكن تعرف أن "الترامادول" محظور في مصر".





بينما قالت أسرتها لصحف بريطانية إنها اشترت الأقراص لصديقها المصري الذي يعيش في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.





ومن جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية: "سنواصل توفير المساعدة للورا وأسرتها بعد الحكم في مصر وسفارتنا على اتصال بالسلطات المصرية".