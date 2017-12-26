تفجير سيارة مفخخة في مدينة الطبقة السورية أرسلها "داعش"

صرح عضو المكتب الإعلامي لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، إبراهيم إبراهيم، أن الانفجار الذي وقع في مدينة الطبقة، هو عبارة عن تفجير وحدات الهندسة في "قوات سوريا الديمقراطية"، لسيارة مفخخة تم اكتشافها، أرسلها تنظيم "داعش" لتنفيذ عمل إرهابي

© Sputnik. Hikmet Durgun برلماني سوري يتوعد "قسد": تسليم المدن للدولة أو انتزاعها بالسلاح

موسكو — سبوتنيك . وقال إبراهيم في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: إن "الانفجار هو عبارة عن كشف سيارة مفخخة لـ"داعش"، وتم تفجيرها من قبل الفرق الهندسية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت تحرير كامل مدينة الطبقة، في محافظة الرقة، وسد الفرات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في شهر أيار/مايو من العام الجاري.

وتقع مدينة الطبقة على نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من محافظة الرقة. و"قوات سوريا الديمقراطية" تحالف يضم مقاتلين من الأكراد والعرب.