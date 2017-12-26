"أنصار الله" يجمدون حساب وأملاك الرئيس هادي وحسابات أخرى في اليمن

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الذي يديره "أنصار الله"، أوامره إلى كافة البنوك بالحجز التحفظي على أموال 1223 شخصاً بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه وقيادات وشخصيات موالية له.

صنعاء — سبوتنيك . أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء برسالة وجهتها وحدة جمع المعلومات المالية التابعة له، إلى البنوك الحكومية والأهلية يوم أمس الإثنين أنه "وبناء على مذكرة نائب وزير الداخلية ومذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة تقرر حجز الحسابات البنكية لـ1223 اسما".

وتضم أسماء الحسابات المجمدة قيادات حكومية ووزراء ومسؤولين وقيادات أحزاب وقادة عسكريين وأمنيين وشخصيات اجتماعية ووجهاء موالين للرئيس هادي.

ويشمل الحجز التحفظي حسابات بنكية وأصولاً لأفراد وكيانات بموجب حكم صادر عن الأجهزة العدلية وأوامر من جهاز النيابة.

وكلف المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، نائب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بمهام رئاسة لجنة أسُميت بـ"لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" حسب وصفه.

وكانت وزارة العدل التي يديرها "أنصار الله" أصدرت في 26 مارس/ آذار، حكماً بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و6 من معاونيه بتهمة الخيانة العظمى في القضية رقم (68) لعام 2015.