"أنصار الله" يجمدون حساب وأملاك الرئيس هادي وحسابات أخرى في اليمن

وتضم أسماء الحسابات المجمدة قيادات حكومية ووزراء ومسؤولين وقيادات أحزاب وقادة عسكريين وأمنيين وشخصيات اجتماعية ووجهاء موالين للرئيس هادي.
ويشمل الحجز التحفظي حسابات بنكية وأصولاً لأفراد وكيانات بموجب حكم صادر عن الأجهزة العدلية وأوامر من جهاز النيابة.
وكلف المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، نائب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بمهام رئاسة لجنة أسُميت بـ"لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" حسب وصفه.
وكانت وزارة العدل التي يديرها "أنصار الله" أصدرت في 26 مارس/ آذار، حكماً بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و6 من معاونيه بتهمة الخيانة العظمى في القضية رقم (68) لعام 2015.
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