الأمم المتحدة تعلن أسباب تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان

وأضافت المتحدثة أنه خلال الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2011 وأيلول/ سبتمبر 2017 تم إعادة إسكان 75 ألف و720 شخصا، معظمهم سوريين. وتم ترحيل أكثر من 49 ألف شخص.
وتابعت ليزا أبو خالد "وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، أدى إلى استعادة السلام النسبي في عدة مناطق في سوريا. وأيضاً ساهم في رجوع عدد كبير من النازحين في الداخل وعدد من اللاجئين إلى منازلهم".
وشددت ليزا أبو خالد على ضرورة إجراء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى إنهاء النزاع وخلق ظروف لعودة الناس إلى منازلهم.
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