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23:35 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مخيم لاجئين سوريين

    الأمم المتحدة تعلن أسباب تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان

    © REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS
    العالم العربي
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    أعلنت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان أصبح أقل من مليون شخص لأول مرة منذ عام 2014.

    سوريا
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    الحكومة السورية بمساعدة مركز المصالحة الروسي تجلي اللاجئين من مخيم الركبان
    وقالت أبو خالد لـ"سبوتنيك": "في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان أصبح أقل من مليون شخص".

    وأضافت المتحدثة أنه خلال الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2011 وأيلول/ سبتمبر 2017 تم إعادة إسكان 75 ألف و720 شخصا، معظمهم سوريين. وتم ترحيل أكثر من 49 ألف شخص.

    وتابعت ليزا أبو خالد "وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، أدى إلى استعادة السلام النسبي في عدة مناطق في سوريا. وأيضاً ساهم في رجوع عدد كبير من النازحين في الداخل وعدد من اللاجئين إلى منازلهم".

    وشددت ليزا أبو خالد على ضرورة إجراء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى إنهاء النزاع وخلق ظروف لعودة الناس إلى منازلهم.

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    الكلمات الدلالية:
    لاجئين سوريين, لبنان, الأمم المتحدة, لاجئين, سوريا
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