اعتذار حكومي لسكان منطقة سعودية بسبب قطر

تقدم رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، باعتذار لسكان حي السويدي في مدينة الرياض، لمقارنته الحي بدولة قطر.

© AP Photo/ KIN CHEUNG سر تأجيل حفل ماجدة الرومي في السعودية

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أقدم اعتذاري الشديد لأهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر فهم بلا شك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك. وعلى فكرة بيت جدي وخوالي في السويدي".

وقال الشيخ ساخرا إنه كلف رئيس فرع ناد خاص للياقة البدنية في حي السويدي بمدينة الرياض بالتواصل مع قطر فيما يخص الرياضة، قاصدا التصغير من مكانة قطر.

وتزايدت الاتهامات السعودية لقطر بمحاولة "التشويش" على بطولة عالمية للشطرنج تقام في الرياض.

أقدم اعتذاري الشديد ل أهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر فهم بلاشك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك🌹 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 26, 2017

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وزعم الاتحاد القطري للشطرنج أن الرياض لم تمنح لاعبيه تأشيرة لدخول المملكة، قبل أن ينفي مسؤولي الرياضة في السعودية الأمر.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنوا مقاطعتهم لدولة قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب في المنطقة.

وعلى فكرة بيت جدي وخوالي في السويدي ✌🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 26, 2017

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