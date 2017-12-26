اعتذار حكومي لسكان منطقة سعودية بسبب قطر

وقال الشيخ ساخرا إنه كلف رئيس فرع ناد خاص للياقة البدنية في حي السويدي بمدينة الرياض بالتواصل مع قطر فيما يخص الرياضة، قاصدا التصغير من مكانة قطر.
وتزايدت الاتهامات السعودية لقطر بمحاولة "التشويش" على بطولة عالمية للشطرنج تقام في الرياض.
أقدم اعتذاري الشديد ل أهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر فهم بلاشك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك🌹— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 26, 2017
وزعم الاتحاد القطري للشطرنج أن الرياض لم تمنح لاعبيه تأشيرة لدخول المملكة، قبل أن ينفي مسؤولي الرياضة في السعودية الأمر.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنوا مقاطعتهم لدولة قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب في المنطقة.
وعلى فكرة بيت جدي وخوالي في السويدي ✌🏻— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 26, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)