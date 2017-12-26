أول تصريح لمحمود عباس عن عهد التميمي





وأشاد عباس بعهد و"بعائلتها المتواجدة دائما في المسيرات السلمية في بلدتهم النبي صالح ضد الاستيطان والاحتلال".





وأكد باسم التميمي أن "عهد قوية ومؤمنة وصلبة، وستستمر في تحدي الاحتلال".





وقررت محكمة إسرائيلية الاثنين تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ورفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيلها.





واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي ووالدتها ناريمان، الثلاثاء الماضي، ثم اعتقل الأربعاء ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.