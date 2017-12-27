بالصور... ابن سلمان في حفل عشاء مع مفتي المملكة وكبار العلماء

حضر ولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، حفل عشاء في منزل الشيخ صالح آل الشيخ، بحضور الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ صالح الفوزان، وعدد من كبار العلماء والمشايخ، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

سمو ولي العهد #الامير_محمد_بن_سلمان يشرِّف قبل قليل حفل عشاء بحضور مفتي السعودية وكبار العلماء pic.twitter.com/03rLn5GKjm — صلاح مخارش (@mekarsh) December 26, 2017

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يذكر أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد علقت على القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزي بإقالة عدد من الأمراء والمسئولين وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الهيئة في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب مشددة على ضرورة محاربة القيام بذلك، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به.