بالصور... ابن سلمان في حفل عشاء مع مفتي المملكة وكبار العلماء

سمو ولي العهد #الامير_محمد_بن_سلمان يشرِّف قبل قليل حفل عشاء بحضور مفتي السعودية وكبار العلماء pic.twitter.com/03rLn5GKjm— صلاح مخارش (@mekarsh) December 26, 2017
يذكر أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد علقت على القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزي بإقالة عدد من الأمراء والمسئولين وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأكدت الهيئة في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب مشددة على ضرورة محاربة القيام بذلك، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به.
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