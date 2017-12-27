دولة عربية تستعين بالحشرات لكشف غموض جرائم القتل

قررت شرطة دبي البدء في تطوير مهارات ضباطها فيها يخص "علم الحشرات الجنائي"، للمساهمة في كشف غموض الجرائم.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة دبي على موقع "فيسبوك"، صورا لضباطها وهم يفحصون عينات في أحد المعامل.

وتعتمد الدورات على فحص عينات للبقايا في فترات زمنية مختلفة، بهدف فهم كيفية وقوع الجريمة وملابساتها، وتحديد الزمن التقريبي لوقوع الوفاة أو الجريمة وفقا لطور حياة الحشرات.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة أحمد المهيري، إن علم الحشرات الجنائي يلعب دورا أساسيا في الكشف عن ملابسات الجرائم وغموضها والقبض على الجناة بالأدلة العلمية القاطعة.

وأوضح المهيري أن الحشرات عامل بالغ الأهمية في عملية التحلل البيولوجي للجثث، مؤكدا أن الاستعانة بهذا العلم يمكن الخبراء من استنتاج معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان حدوث الجريمة وزمن الوفاة بالساعات وما إذا حدثت في النهار أو الليل.