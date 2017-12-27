بدء إجلاء حالات إصابة حرجة من جيب تسيطر عليه المعارضة السورية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بدء إجلاء حالات طبية حرجة من جيب محاصر تسيطر عليه المعارضة في الغوطة الشرقية بسوريا.

© Sputnik. Maihub Nizar تضارب مصالح الميليشيات يعرقل خروج "النصرة" من الغوطة الشرقية

وذكرت رويترز أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أفادت عبر حسابها على تويتر إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل أخرى.

وتحاصر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم.

في السياق ذاته، يقترب الجيش السوري من إعلان سيطرته على كامل غوطة دمشق الغربية، وإنهاء وجود مسلحي "جبهة النصرة" من آخر معاقلهم فيها بعد سلسلة من العمليات العسكرية، أفضت إلى اتفاق جديد يقضي بخروجهم نحو محافظة إدلب.

وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" إنّ "مسلحي "جبهة النصرة" طلبوا إخلاء مواقعهم من قريتي بيت جن ومغر المير وتسليمهما للجيش السوري الذي حاصرهما بشكل كامل مساء أمس بعد عمليات عسكرية واسعة".