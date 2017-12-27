إسرائيل تشكر كاتبا مصريا: أسعدتنا بأقوالك

أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مساء أمس الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، عبر صفحتها على فيسبوك، أن تصريحات الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان "أسعدتهم"، وذلك بعد أن ظهر على شاشة أحد البرامج التلفزيونية متحدثُا القدس وعلاقة اليهود بالمسلمين الأوائل.

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة للسفارة الإسرائيلية في القاهرة:

أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه عمر أديب على قناة ONTV أول أمس الأحد ووصف زيدان "للعلاقات الحميدة" بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص.) وحتى أيامنا هذه، مشيرُا إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين.

وتابعت الصفحة:

لا شك أن الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين.

يذكر أن الكاتب المصري يوسف زيدان عرف مؤخرًا بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث صرح في وقت سابق بأن قصة "وإسلاماه" تزيد إحساس العنف عند الأطفال، وكلها مغالطات تاريخية.

وأشار يوسف زيدان، إلى أن صلاح الدين الأيوبى ليس بالشكل الذى قدمه الفنان أحمد مظهر، موضحاً أن ذلك الفيلم من خلق مؤسسة الحكم فى الفترة التى قدمت فيه، ووظفت يوسف شاهين (مخرج الفيلم).

وتابع، زيدان "صلاح الدين الأيوبى من أحقر الشخصيات فى التاريخ الإنسانى"، لافتا إلى أن "صلاح الدين قام بجريمة ضد الإنسانية ضد الفاطميين وعزل الرجال عن النساء، فانقطع نسل الفاطميين في مصر بعد توليه الحكم، وحرق مكتبة القصر الكبير والتي تعد في هذا الوقت (أكبر مكتبة في العالم) لدواعي سياسية واهية" على حد وصفه.