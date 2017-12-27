تصريحات جديدة لـ"بن سلمان" (صور وفيديو)

‏‫أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الثوابت الدينية في المملكة وتحكيم الكتاب والسنة، مشدداً على أن السعودية قوية بوسطيتها.

© REUTERS/ Charles Platiau بالصور... محمد بن سلمان في حفل عشاء مع مفتي المملكة وكبار العلماء

ووفقاً لموقع "سبق" السعودية، فقد أكد ولي العهد ، خلال حضوره حفل عشاء في منزل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح آل الشيخ، على "ثوابت السعودية الدينية من إقامة التوحيد، والدفاع عنه، وتحكيم الكتاب والسُّنة، والحرص على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم، مشددًا على أن السعودية قوية بوسطيتها".

ولفت الموقع الإخباري إلى أن حفل العشاء، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، حضره الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ صالح الفوزان، وعدد من كبار العلماء والمشايخ.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية علقت على القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً بإقالة عدد من الأمراء والمسئولين وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

#فيديو 🔴

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سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرّف حفل العشاء في منزل الشيخ صالح آل الشيخ هذه الليلة وقد حضره سماحة مفتي عام المملكة وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وعدد من كبار العلماء والمشايخ.

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. pic.twitter.com/pv9cuHuYf4 — خبر عاجل (@AjelNews24) December 26, 2017

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