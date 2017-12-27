تصريحات جديدة لـ"بن سلمان" (صور وفيديو)

ولفت الموقع الإخباري إلى أن حفل العشاء، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، حضره الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ صالح الفوزان، وعدد من كبار العلماء والمشايخ.
وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية علقت على القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً بإقالة عدد من الأمراء والمسئولين وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
#ولي_العهد في منزل الشيخ صالح آل الشيخ وبحضور سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 26, 2017
.#السعودية #محمد_بن_سلمان #المملكة
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#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) December 26, 2017
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سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرّف حفل العشاء في منزل الشيخ صالح آل الشيخ هذه الليلة وقد حضره سماحة مفتي عام المملكة وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وعدد من كبار العلماء والمشايخ.
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