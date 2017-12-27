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13:57 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    قوات الجيش السوري

    الجيش السوري يطرق أبواب مطار أبو الظهور العسكري...وإدلب هي الهدف

    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش السوري على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في ريف دمشق الغربي خلال الفترة الماضية لم تؤثّر على سير المعارك الجارية في ريفي إدلب وحماة، حيث يوسّع الجيش من نطاق سيطرته هناك على حساب الفصائل المسلحة التي تقودها جبهة النصرة، مستغلاً الاقتتال الدائر بينها وبين تنظيم "داعش" في أطراف إدلب.

    تقرير سبوتنيك. مصدر عسكري سوري قال لـ"سبوتنيك" إنّ " قوات الجيش السوري تواصل هجماتها العسكرية على محور قرية أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الغربي وحققت تقدماً ملحوظاً باستعادتها لكتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الأسود الواقعين شرق قرية أبو دالي وذلك بعد مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة".

    واتبع الجيش السوري خطةً عسكرية خلال عملياته العسكرية تمثلت بالتقدم من الخاصرة الشرقية لقرية أبو دالي والتي تعتبر رخوة، مقلّصاً بذلك المساحة التي يسيطر عليها المسلحون في محيط القرية المذكورة.

    الجيش السوري في مكافحة الإرهاب عبر مدفه هاوتزر
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    الجيش السوري يتقدم في قرية الرويضة في ريف إدلب الجنوبي

    وفي ذات الوقت الذي يقترب فيه الجيش السوري من أبو دالي دارت معارك عنيفة على محاور القتال في ريف حماه الشمالي الشرقي بالقرب من الحدود الإدارية لإدلب، وفقاً لما أفاده المصدر العسكري ذاته، الذي أكد أنّ "تلة رأس العين شمال شرق قرية خفسين بالإضافة إلى قرية قبيبيات أبو الهدى شماليها قد باتوا تحت سيطرة الجيش السوري".

    وأشار إلى أنّ "كل ذلك تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحي النصرة في منطقتي تل المقطع والمشيرفة المحاذيتين لقرية أبو دالي، حيث يسعى الجيش السوري لاتخاذ المنطقة منطلقاً لعملياته المقبلة نحو مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الهدف الاستراتيجي للعمليات العسكرية نحو إدلب"، وأكد أنّ "إتمام السيطرة على تل المقطع والمشيرفة سيتم خلال اليومين الآتيين على أبعد تقدير".

    ونفّذ سلاحا الجو السوري والروسي غاراتٍ مكثّفة على مواقع وتحركات المسلحين في خطوطهم الخلفية وتحديداً بمحيط قرى الرهجان والشاكوسية ومويلح، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين النصرة وتنظيم "داعش" الذي يسعى لوضع موطئ قدم له في إدلب، حيث تحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل أكثر من عشرين مسلحاً من الطرفين خلال المعارك الدائرة بينهما.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, إدلب, سوريا
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