ماكرون يحث الملك سلمان على رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن

وقال المصدر إن ماكرون "أبدى قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، ودعا الملك سلمان لرفع الحصار بشكل كامل لإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لليمن".
وكانت بريطانيا على لسان رئيسة وزرائها، تيريزا ماي، قال إنها طالبت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة فك الحصار عن اليمن واستئناف تدفق الإمدادات التجارية للبلاد.
من جانبها، اتهمت وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت، السعودية باستخدام سلاح التجويع ضد الشعب اليمني، ما يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، مشيرة أن نحو 150 ألف طفل قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة، حال لم يتم رفع القيود.
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