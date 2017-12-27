ماكرون يحث الملك سلمان على رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، على رفع الحصار عن اليمن بشكل كامل.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi, File ولايتي: السعودية تلقت هزيمة قاسية في اليمن

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في قصر "الإليزيه"، تأكيده أن ماكرون "اتصل بالعاهل السعودي وحثه على رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن".

وقال المصدر إن ماكرون "أبدى قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، ودعا الملك سلمان لرفع الحصار بشكل كامل لإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لليمن".

وكانت بريطانيا على لسان رئيسة وزرائها، تيريزا ماي، قال إنها طالبت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة فك الحصار عن اليمن واستئناف تدفق الإمدادات التجارية للبلاد.

من جانبها، اتهمت وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت، السعودية باستخدام سلاح التجويع ضد الشعب اليمني، ما يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، مشيرة أن نحو 150 ألف طفل قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة، حال لم يتم رفع القيود.