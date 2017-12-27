الكويت تستضيف مؤتمر البرلمانات الخليجية بمشاركة الدول الست

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن بلاده ستستضيف مؤتمر البرلمانات الخليجية المقرر انعقاده في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، بمشاركة الدول الخليجية الست، وبدعوة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر.