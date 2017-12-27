هذا ما أكده الملك سلمان ورئيس وزراء تركيا عن "القدس" (فيديو)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم بحث خلال لقائه مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية وأكدا على أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، وذلك ووفقاً لقناة "TRT" التركية.

وقالت المصادر إن "لقاء يلدريم والملك سلمان تناول العلاقات الثنائية، وجرى التأكيد على الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أهم دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، التي تربطها علاقات بشرية ودينية وتاريخية متجذرة مع تركيا".

وأضافت: "أكد الاجتماع على أهمية وضع القدس، وعلى وجوب تحرك العالم الإسلامي معًا لحماية حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى اعتبار قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار القدس على أنه رسالة قوية من المجتمع الدولي".

وكان يلديريم وصل إلى الرياض، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وكان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وسفير السعودية لدى تركيا وليد بن عبد الكريم الخريجي، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبد الله بن طالب.

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