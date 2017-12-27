سقوط طائرة ومقتل قائدها في السودان

قتل طيار سوداني إثر سقوط طائرته في مدينة بورسودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أحمد خليفة في بيان: "إثر عطل فني، سقطت طائرة تدريب من طراز (PT6) تتبع للكلية الجوية ببورسودان".

وأضاف خليفة أن سقوط الطائرة أدى لاستشهاد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان سليمان، الذي كان يقودها في طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية".