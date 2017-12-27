4 قتلى في غارتين للتحالف العربي على حجة والضالع

قتل 4 أشخاص، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، في قصف لـ"التحالف العربي" على محافظتي حجة والضالع في اليمن.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad مقتل 14 فردا من أسرة واحدة في غارات للتحالف على الحديدة في اليمن

وقال مصدر أمني لوكالة " سبوتنيك " إن قصفا جويا متواصلا لقوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية قد أسقط 4 قتلى وأصاب شخصا آخرا، وذلك في محافظتي حجة والضالع.

وأوضح المصدر الأمني، في محافظة حجة شمال غربي اليمن، "أن طيران التحالف شن اليوم الأربعاء، غارة على حاجز تفتيش تابع لمسلحي جماعة أنصار الله في منطقة أسلم بمديرية عبس بمحافظة حجة، أسفرت عن مقتل 4 من أفرادها".

وفي محافظة الضالع وسط اليمن، حسب المصدر، "أصيب يمني بجراح جراء استهداف طيران التحالف بغارة مضخة للمياه في مزرعة بمديرية دمت".