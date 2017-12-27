الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية "أم حارتين" و"تلة الطويلة" بريف حماة

أكد قائد ميداني في الجيش السوري، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بأن القوات الحكومية السورية تمكنت من إعادة السيطرة على قرية "أم حارتين" و"تلة الطويلة" في ريف حماة الشمالي الشرقي.