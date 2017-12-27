السبسي: مواقفنا متطابقة مع تركيا والعلاقات عريقة ومتجددة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسب، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن مواقف بلاده متطابقة مع المواقف التركية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين عريقة ومتجددة.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI تركيا وتونس تتفقان على التعاون العسكري

تونس- سبوتنيك . وأوضح الرئيس التونسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في تونس، أن "مواقفنا ومواقف تركيا متطابقة والعلاقات التونسية التركية عريقة ومتجددة".

وأضاف السبسي "أعلمنا تركيا، كدولة صديقة، بتعديل اتفاقية التعاون التجاري لتجاوز العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين"، مشيرا إلى أن تونس تمر بظروف استثنائية وتركيا تتفهم ذلك.

وكان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي قد وقع اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي، خلال استقبال الرئيس أردوغان في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وحضر التوقيع الرئيسان التركي والتونسي، كما تم التوقيع على بروتوكول تنفيذي للمساعدة المالية، تستفيد بموجبه تونس من مساعدات عسكرية ومالية تركية.