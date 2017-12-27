قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن بعض المحاور الإقليمية تريد توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، مشيرا إلى أن مصر والسعودية يمثلان محور التعاون العربي.

وأضاف في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر / كانون الأول: "هناك حاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة"، مشيرا إلى أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي".

في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

ولفت قرقاش إلى وجود تنافس جيوستراتيجي هناك تقوده عدة محاور إقليمية ترغب في تعزيز نفوذها على حساب العالم العربي، مشيرا إلى وجود أطماع طائفية وحزبية".

هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

وتابع: "الرد العربي مطلوب عبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري".

ونوه وزير الدولة الإماراتي إلى أن النظام العربي في مأزق وأن الحل يكمن في التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، وأن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.