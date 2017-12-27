نائب عراقي: "حكم صدام حسين" مازال ساري المفعول على أبناء طوز

اتهم النائب العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" جاسم محمد جعفر البياتي، الأربعاء، محافظ صلاح الدين ورئيس مجلسها برفض تنصيب حسن زين العابدين "قائم مقاما" للطوز، مشيرا إلى أن "حكم صدام حسين ساري المفعول على أبناء طوز المظلومة"، بحسب "السومرية نيوز".

ونقلت " السومرية نيوز " عن النائب قوله إن "محافظ صلاح الدين ورئيس مجلسها يرفضان تنصيب حسن زين العابدين قائم مقام للطوز بعدما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس القضاء والمعنيين فيه"، مطالبا رئيس الوزراء "بجعل القضاء محافظة بحد ذاته لتكون أمورها بيدها وخلاصه ونجاته من حكم التكارتة والذين لا يزالون يتعاملون بفوقية مع أبناء الشهداء من أبناء هذا القضاء المظلوم والتدخل المباشر لإصدار أمر تعيين القائمقام من قبله أو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف البياتي، أن "الطوز قدم أيام "البعثيين" أكثر من مئة شهيد وتم تهجير أكثر من ألف عائلة، وبعد التغيير فإن أولاد "البعثيين" نفسهم وبدعم من الانفصالين تحولوا إلى "دواعش" وفخخوا بيوتنا وممتلكاتنا وكانت النتيجة أكثر من 2700 شهيد و 10 آلاف جريح و2500 بيت مدمر"، مشيرا إلى أنه "عندما يختار أبناء القضاء قائمقاما لإدارة شؤونها بعد هروب القائمقام الكردي الملطخة يده بدم أبناءنا يؤجل يوما بعد يوم لأسباب واهية بهدف إرضاء الكرد أو تذليل أبنائه".

وتابع البياتي إن "حكم صدام والتكارتة مازال ساري المفعول على أبناء طوز المظلومة".

يذكر أن مجلس قضاء طوز خرماتو المحلي شرقي صلاح الدين أعلن، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عن فوز مرشح المكون التركماني حسن زين العابدين بمنصب القائممقام خلال الانتخابات التمهيدية والتحضيرية لشغل المنصب الشاغر.