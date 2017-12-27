"لست مخلوقا ثانويا"... هجوم حاد على السعودية من لاعبة شطرنج

تعرضت المملكة العربية السعودية لهجوم حاد من لاعبة الشطرنج الأوكرانية آنا موزيتشوك، بسبب القيود التي تفرضها على مظهر النساء ولباسهن.

هاجمت موزيتشوك، المملكة العربية السعودية بسبب القيود التي تفرضها على زي النساء، مشيرة إلى أنها لن تشارك في بطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج، التي تقام في المملكة في الأيام الجارية.

وقالت موزيتشوك، الحاصلة على بطولة العالم في الشطرنج مرتين، إنها لن تحضر البطولة التي تعقد في المملكة العربية السعودية، بسبب الطريقة التي تعامل بها المملكة المرأة كـ"مخلوقات ثانوية".

وأضافت لاعبة الشطرنج "سأفقد لقبين عالميين، واحدا تلو الآخر، فقط لأنني قررت عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية. وعدم اللعب بقواعد شخص ما، وعدم ارتداء العباءة، وعدم الخروج بصحبة أحدهم، وعدم الشعور بأنني مخلوق ثانوي".

وتابعت، في صفحتها على "فيسبوك"، "قبل عام من الآن، فزت بلقبين وكنت أسعد شخص في عالم الشطرنج، ولكن هذه المرة هناك شعورا سيء. وأنا مستعدة للحفاظ على مبادئي وألا أحضر هذه البطولة، حيث كان من الممكن أن أفوز في خلال خمسة أيام بأكثر مما حققت في عدة بطولات أخرى مجمعة".

ولفتت موزيتشوك إلى أن شقيقتها ماريا أيضا قد اتخذت نفس القرار، قائلة "الأمر نفسه ينطبق على شقيقتي ماريا، وأنا سعيدة جدا لأننا نتشارك نفس وجهات النظر".

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قال إنه قد حصل على موافقة السلطات لتخفيف مطالبهم التقليدية بفرض ارتداء العباية التي تغطي كامل الجسم، على المشاركات في المسابقة، واستبدالها بالقمصان البيضاء ذات الرقبة العالية.