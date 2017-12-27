قائد كردي: روسيا وعدت بمشاركة 155 ممثلا كرديا في مؤتمر سوتشي

أكد القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان هيمو، أن روسيا وعدت بمشاركة عدد من الأكراد في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الشهر المقبل.

© AFP 2017/ Delil Souleiman بيان من الأحزاب الكردية السورية بشأن مؤتمر سوتشي

القاهرة — سبوتنيك . وقال هيمو لوكالة "أ ن ف" الكردية، اليوم الأربعاء، إن "السلطات الروسية وعدت بمشاركة 155 ممثلا من الأكراد وشعوب شمالي سوريا الذين يشكلون جزءا من "الإدارة الديمقراطية المستقلة" في الاجتماع في سوتشي رغم اعتراض تركيا".

وأضاف "روسيا ذكرت أنها تنظر للأكراد كمكون أساسي من الشعب السوري ولا ترى داعي لوجود مشكلات مع المشاركة الكردية، فهذا هو اتجاه الوعود التي قطعتها".

وثمن هيمو دعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قائلا "نشكر دعم تلك القوات، ولكننا لسنا مدينين لأي شخص، ولن نبق تحت سيطرة أحد".

وأشار هيمو أن "السلطات التركية تحاول جاهدة أن تحبط اجتماع سوتشي ويشترطون عدم حضور ممثلين أكراد بينما روسيا تعتبر الأكراد جزءا أساسيا من شعب سوريا كما ذكرت في البداية، ولكن لا أستطيع ضمان عدم تغير هذا الموقف في المستقبل".

ومن المحتمل أن يشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نحو 1700 ممثل من مختلف أطياف النسيج السوري بالإضافة إلى احتمال مشاركة عدد من الدول الأجنبية بصفة دول مراقبة.