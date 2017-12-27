بطولة الملك سلمان للشطرنج تفتح بابا جديدا أمام السعوديات

لأول مرة في تاريخ السعودية تنافس النساء السعوديات في بطولة دولية للشطرنج في الرياض.

جاءت البطولة بلاعبين ولاعبات من مختلف أرجاء العالم إلى المملكة التي بدأت في تخفيف القيود الاجتماعية مما يوفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات والأجنبيات على حد سواء.

وجلس اللاعبون متقابلون في قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التي تغطي الجسم كاملا، وفقا لـ"رويترز".

وقالت باتسياشفيلي نينو لاعبة الشطرنج من جورجيا "أمر جيد بالنسبة لنا" ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في البطولة.

وبالنسبة للسعوديات هذه البطولة هي أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفا بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وقالت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان فلاته إن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في المملكة يمهد الطريق أمام النساء للمشاركة في المزيد من الأنشطة والرياضات.

وأضافت "لعبة الشطرنج عندنا في السعودية لعبة بيوت معروفة أنها في البيت في العائلة بيلعبوها لكن إنه يكون في اتحاد ونسائي فالحمد لله في ظل حكومتنا الرشيدة وفي ظل الرؤية الجديدة الحمد لله فتح المجال للنساء يشاركوا في أي فعالية".

لكن البطولة أثارت بعض الجدل.

فقد قررت الأوكرانية آنا موزوتشوك الحائزة على لقب بطلة العالم في الشطرنج مرتين عدم الحضور بسبب ما وصفته بسوء معاملة المرأة في المملكة.

وقال نائب رئيس اتحاد الشطرنج العالمي إن المملكة رفضت منح تأشيرات دخول لاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة.

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء (26 ديسمبر/ كانون الأول) وتستمر حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول. ويشارك فيها 240 لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا و4 نساء من السعودية.