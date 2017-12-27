التحالف العربي يعلن الاستيلاء على أسلحة لدى "أنصار الله" مصدرها إيران

واستعرض تركي صورا جوية تظهر أحد عناصر الميلشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقعا حدودية لتجمع عناصر "أنصار الله".
وتابع "طائرات الأباتشي قامت بعملية تدمير سيارات عسكرية تتبع أنصار الله، وأيضاً تم استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر أنصار الله، وتم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض؛ مؤكداً تدمير الصاروخ، دون وقوع خسائر بشرية أو في الممتلكات.
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