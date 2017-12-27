التحالف العربي يعلن الاستيلاء على أسلحة لدى "أنصار الله" مصدرها إيران

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، تركي بن صالح المالكي، الاستيلاء على أسلحة لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، مصدرها إيران.

القاهرة — سبوتنيك . قال تركي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض: "تمكنا من الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها جماعة أنصار الله من إيران"، مشيرا إلى أن "عملية الإسناد الجوي، والدعم اللوجستي لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لأنصار الله".

واستعرض تركي صورا جوية تظهر أحد عناصر الميلشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقعا حدودية لتجمع عناصر "أنصار الله".

وتابع "طائرات الأباتشي قامت بعملية تدمير سيارات عسكرية تتبع أنصار الله، وأيضاً تم استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر أنصار الله، وتم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض؛ مؤكداً تدمير الصاروخ، دون وقوع خسائر بشرية أو في الممتلكات.