الجزائر تهنئ العراق رسميا بانتصاره على "داعش"

وقع وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أمس الثلاثاء، في مقر سفارة العراق لدى الجزائر، على سجل التهاني بمناسبة إعلان السلطات العراقية تحرير كامل أراضيها من تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا تضامن الجزائر مع العراق وعزمها على مواصلة دعم جهوده للقضاء النهائي على هذه الآفة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© AFP 2017/ FAROUK BATICHE تدمير 10 مخابئ للإرهابيين شرق الجزائر

ذكرت " وكالة الأنباء الجزائرية " أن الوزير كتب في سجل التهاني: "إن الانتصار الذي حققه العراق الشقيق في حربه المستميتة على الجماعات الإرهابية التي شكلت تهديدا حقيقيا ليس على أمن واستقرار العراق فحسب، بل وعلى المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدوليين، نعتبره نصرا لنا جميعا نقاسمكم اليوم الاحتفاء به، مؤكدين لكم تضامن الجزائر حكومة وشعبا وعزمها على مواصلة دعم جهودكم إلى غاية القضاء النهائي على هذه الآفة المقيتة التي لا تمت بأي صلة لقيمنا الحضارية والدينية".

وأضاف وزير الخارجية أن "الجزائر التي اكتوت بويلات الإرهاب وتمكنت من التصدي له وتجاوزت تداعياته، لهي اليوم على أتم الاستعداد لأن تقاسم أشقاءها في العراق تجربتها في هذه المرحلة الفارقة من أجل لمّ الشمل والمصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب العراقي".

واغتنم السيد مساهل هذه الفرصة السانحة ليجدد "قناعة الجزائر بأن محاربة الإرهاب تستدعي تعاونا جهويا ودوليا وتفعيل الاستراتيجية الدولية لمكافحة هذه الآفة على المدى الطويل".