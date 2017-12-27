ليبيا تعيد 140 مهاجرا إلى بلدهم

أعلن مسؤولون أن ليبيا أعادت 142 مهاجرا بشكل غير مشروع إلى غينيا بالطائرة، اليوم الأربعاء، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها.

© Sputnik. Said Tsarnaev الرئيس الشيشاني يوجه رسالة بشأن الأسرى الروس في ليبيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، زاد عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز الليبية بشكل كبير هذا العام بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة بشكل كبير المسار الذي تنطلق منه القوارب إلى إيطاليا من مدينة صبراتة مركز التهريب.

وأعادت المنظمة الدولية للهجرة، المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري.

وتأتي عمليات الترحيل في أعقاب تقارير عن بيع مهاجرين للعمل بالسخرة فجر غضبا دوليا.

وزاد تدفق اللاجئين عبر ليبيا منذ 2014، حيث عبر أكثر من 600 ألف شخص وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتراجعت معدلات الهجرة من ساحل ليبيا بشكل حاد في يوليو/ تموز بعدما بدأت الجماعات المسلحة في صبراتة منع القوارب من المغادرة.

وبعد اشتباكات في المدينة الواقعة بغرب ليبيا في سبتمبر/ أيلول تم اكتشاف آلاف المهاجرين المحتجزين قرب الساحل وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز تحت إدارة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

وأكدت منظمة العفو الدولية هذا الشهر أن ما يصل إلى 20 ألفا محتجزون في مراكز احتجاز ومعرضون للتعذيب والعمل بالسخرة والابتزاز والقتل بشكل غير مشروع.