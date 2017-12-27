أوكرانيا تعفي مواطني دولة عربية من تأشيرات السفر المسبقة

قررت أوكرانيا تطبيق مذكرة تفاهم وقعت في نوفمبر الماضي تسمح بالدخول إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

© AFP 2017/ Aleksandr Gimanov تجزئة أوكرانيا تبدأ من أوديسا أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن مواطني دولة الإمارات سيصبح بإمكانهم السفر إلى أوكرانيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من 31 الشهر الجاري.





وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن "حملة جوازات السفر العادية يمكنهم دخول أراضي جمهورية أوكرانيا بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها مدة أقصاها 30 يوما في كل زيارة…أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فإنه يمكنهم البقاء في الأراضي الأوكرانية مدة 90 يوما خلال 180 يوما".





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن هذا القرار يأتي تطبيقا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوكرانيا في الثاني من نوفمبر 2017.





وأشار الظاهري إلى أن هذه المبادرة من الحكومة الأوكرانية "تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة".





ولفت إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.





وأكد السفير على أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات "يأتي انطلاقا من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع دول العالم وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى".