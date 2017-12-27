الجيش السوري يقضي على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه قواته بريف حماة

دمشق — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" بأن الجيش السوري قضى على مجموعة إرهابية أثناء محاولتها التسلل إلى إحدى نقاطه من اتجاه البانة بريف حماة الشمالي.

وقال المصدر العسكري: "من بين القتلى متزعم المجموعة المدعو ديبو عبد الرحمن عثمان".

وكان الجيش السوري استعاد في وقت سابق اليوم قرية أم حارتين وتلة الطويلة بريف حماة الشمالي الشرقي في إطار عملياته العسكرية باتجاه محافظة إدلب.

وفي تصريحات قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، قال: الاشتباكات لا تزال جارية بين الجيش السوري ومسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها التي لحق بها خسائر فادحة في العديد والعتاد خلال الأيام الماضية من المعارك التي يخوضها الجيش السوري باتجاه محافظة إدلب.

وكان الجيش السوري استعاد، أخيرا، عدة قرى في ريف حماة الشمالي الشرقي، في إطار تقدمه بالمنطقة لدحر المجموعات المسلحة هناك.