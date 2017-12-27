مفاوضات بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لإخلاء منطقة قرب إسرائيل

أكد مسؤولون من المعارضة السورية، أن مقاتلي المعارضة في جيب تتقاطع عنده الحدود السورية واللبنانية والإسرائيلية، يتفاوضون على صفقة مع الحكومة للرحيل إلى مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فرض الجيش السوري بدعم من القوة الجوية الروسية حصارا على الجيب الواقع حول بيت جن لأسابيع، كما أنه في الأيام الأخيرة سيطر على عدة مواقع تاركا مقاتلي المعارضة محاصرين داخل البلدة نفسها.

قال أبو كنعان، وهو مسؤول في مجموعة معارضة محلية، إن هناك الآن مفاوضات على رحيل المقاتلين ومن يريدون الرحيل معهم.

ويضغط الجيش السوري وحلفاؤه بشكل متزايد لإبرام اتفاقات إجلاء مثل هذه الجيوب المعارضة قرب المدن الكبرى أو في مواقع استراتيجية أخرى بعد فترات طويلة من الحصار والقصف.

وتعد المنطقة المحيطة ببيت جن حساسة للغاية لقربها من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.