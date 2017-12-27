رئيس وزراء تركيا يكشف تفاصيل لقائه بمحمد بن سلمان

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، في الرياض.





وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تركيا والسعودية دولتين محوريتين بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.





وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها من الرياض، ونقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أنه بحث خلال لقاءاته مع المسؤولين السعوديين مسائل مثل تطوير التجارة الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.





وأَكد على أن "العمل المشترك بين تركيا والسعودية ضرورة من أجل السلام العالمي والإقليمي وليس بالنسبة لهما فحسب".





وأضاف: "يمكنني القول بأن وجهات نظرنا متطابقة بنسبة 90% بشأن قضايا المنطقة وسبل حلها".