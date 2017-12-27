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00:13 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت

    الكويت تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل رغم أزمة قطر

    © AFP 2017/ Yasser Al-Zayyat / AFP
    العالم العربي
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    قال نائب وزير الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، إن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل على الرغم من الخلاف بين ثلاثة من أعضائه وقطر الذي فشلت مساعي بلاده لحله.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik. Pavel Gerasimov
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    ذكرت "رويترز" أن السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في يونيو/ حزيران متهمة إياها بدعم المتشددين وإيران.

    وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن تحركات الدول التي تقاطعها تستهدف الانتقاص من سيادتها.

    ودعت قوى غربية دول المقاطعة، وجميعها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، إلى تسوية ذلك الخلاف عبر المحادثات.

    وتغيب رؤساء دول المقاطعة الثلاث عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافها أمير الكويت في ديسمبر/ كانون الأول ودعت الإمارات إلى تشكيل لجنة ثنائية مع السعودية بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

    لكن الكويت مصممة فيما يبدو على الحفاظ على المجلس الذي تشكل عام 1980 كحصن واق من الجارتين الأكبر العراق وإيران وقالت إن جهودها للمصالحة ستمضي قدما.

    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي قوله للصحفيين على هامش مؤتمر في الكويت إنه على الرغم من أن الخلاف الذي لا تبدو له نهاية في الأفق فإن آليات العمل في مجلس التعاون الخليجي "لن تجمد أو تعطل".

    وأضاف "بعد انعقاد القمة في الكويت لسنا قلقين على مستقبل المجلس" مؤكدا "عدم توقف جهود الوساطة وأن الانفراج سيتحقق في يوم من الأيام".    

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مجلس التعاون الخليجي, الحكومة الكويتية, الكويت, قطر
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