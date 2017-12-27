"أنصار الله" يقتلون 4 جنود سعوديين

صنعاء — سبوتنيك. تناقل مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، أسماء 4 جنود من الجيش السعودي قتلوا اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، في مواجهات حدودية مع "أنصار الله"، وهم: علي محمد علي آل رحمان القرني، وعبد الله جبران الفيفي، وبدر جابر علي جعفر آل عقيل، ومنصور علي حمدي.

وتتعرض مواقع عسكرية سعودية في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي المملكة، لهجمات يومية يشنها مسلحو جماعة "أنصار الله" عقب إنطلاق العمليات العسكرية لـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية في 26 مارس/ آذار 2015.