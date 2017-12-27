مفوضية اللاجئين ترحب بمساهمة إضافية من ألمانيا لدعم النازحين العراقيين في الشتاء

© AP Photo/ Felipe Dana دبلوماسي عراقي: 55% من النازحين بسبب "داعش" لم يعودوا إلى ديارهم بعد وبلغت المساهمة التي منحتها ألمانيا للمفوضية نحو 34.5 مليون يورو لعام 2017 وأربعة ملايين يورو لعام 2018 لتقديم المساعدة للنازحين العراقيين، ليصل بذلك إجمالي ما ساهمت به ألمانيا منذ عام 2015 وحتى 2018 إلى أكثر من 90 مليون يورو.





وقالت المفوضية في بيان صحفي أصدرته اليوم، إنه "بفضل هذه المساهمة الألمانية السخية ستتمكن المفوضية في العراق من تقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الشتوية للأسر النازحة في الوقت المناسب".





وأشارت المفوضية إلى أن برنامج المساعدات الشتوية لعام 2017 يهدف للوصول إلى 673 ألف نازح عراقي في محافظات الأنبار وكركوك ونينوى وأربيل ودهوك والسليمانية على مدى أربعة أشهر.





وتشمل مساعدات المفوضية الشتوية البطانيات الحرارية و المواقد والمدافئ والأغطية البلاستيكية؛ كما تتلقى الأسر الأشد احتياجا مساعدات نقدية تتيح لها أن تقرر بنفسها كيفية تلبية احتياجاتها الشتوية الأكثر إلحاحا.





ومن جانبه قال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو إن "نزح العديد من العراقيين من قراهم في فصل الصيف بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط. ستتمكن المفوضية عبر تقديم المساعدات الشتوية التي تم تحقيقها من خلال المساهمة السخية من ألمانيا من تزويد العائلات النازحة بالمساعدات العينية والنقدية اللازمة لتغطية احتياجات أشهر الشتاء القاسية."





وسيتيح التمويل الألماني بحسب المفوضية القيام بأنشطة خاصة لحماية النازحين العراقيين، بما في ذلك منع العنف القائم على الجنس وحماية الطفل ودعم الحكومة لإصدار وتجديد الوثائق المدنية الرسمية للنازحين العراقيين، وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.