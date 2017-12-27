مسؤول إيراني يزور السعودية من أجل الحج وضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

يزور رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، حميد محمدي، المملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات مع المسؤولين بشأن موسم الحج القادم.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "الحج" الإيرانية، "وصل حميد محمدي للسعودية بناء على دعوة من وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحج في المملكة من أجل تسهيل مشاركة الإيرانيين في موسم الحج القادم.

وأكد محمدي أن المباحثات ستركز على خطط الحج والتزاماته مع السلطات السعودية والمنظمات المعنية بترتيب شؤون الحج.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في معالجة قضايا رئيسة من بينها، تعويض ضحايا حادثة ومنى وسقوط رافعة في الحرم المكي.

وكشف حميدي عن نيته مناقشة زيادة عدد الحجاج الإيرانيين خلال المباحثات مع المسؤولين السعوديين.