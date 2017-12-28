إصابات جديدة بانفلونزا الطيور في السعودية

© REUTERS/ CHINA STRINGER NETWORK إنفلونزا الطيور تظهر مجددا في السعودية وقال وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إنه بلغ عدد الإصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 8 إصابات في مدن الرياض والخرج وحريملاء والقويعية وضرما، أحدها لمشروع دواجن.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى (الأربعاء) 1220 عينة، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة.





وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية أنهت في مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة الرياض التخلص الصحي من 85627 طائرا في أحد مشروعات الدواجن، كما أعلنت عن وجود إصابة فيه، خلال الفترة الماضية.





ولفتت الوزارة إلى انخفاض عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 9 بلاغات، مقابل 20 إلى 30 بلاغا خلال الأيام الستة الأولى منذ الإعلان عن المرض.