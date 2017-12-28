"أنصار الله" تطلق صاروخا بالستيا جديدا على معسكر "للتحالف العربي"

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": إن "وحدة الصواريخ أطلقت، فجر اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، صاروخاً باليستياً نوع "قاهر M2 " مداه 400 كيلومتر المطور محلياً عن منظومة "سام 2" للدفاع الجوي الروسية الصنع، على معسكر الرويك في محافظة مأرب، والذي يعد إحدى قواعد التحالف العربي في المحافظة".

ويأتي القصف الصاروخي، في ظل تواجد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح في محافظة مأرب.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، تركي بن صالح المالكي، أعلن أمس الأربعاء، الاستيلاء على أسلحة لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، مصدرها إيران.

وقال تركي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض: "تمكنا من الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها جماعة أنصار الله من إيران"، مشيراً إلى أن "عملية الإسناد الجوي، والدعم اللوجستي لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لأنصار الله".

واستعرض تركي صوراً جوية تظهر أحد عناصر الميلشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقعا حدودية لتجمع عناصر "أنصار الله".