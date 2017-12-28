بعد غياب دام أكثر من شهر... وزير سعودي يعود للتغريد

عاد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان للتغريد على صفحته عبر موقع "تويتر"، بعد توقفه لأكثر من شهر عن التغريد.

وكتب السبهان في تغريدة له "عن ذكرى البيعة"، قائلا: "في ذكرى البيعة المباركة قيادة حكيمة وحازمة ورادعه وطموح يعانق السماء، فكر يبني ويعلي لشعب طموح وهنا يكمن الفرق".

في ذكرى البيعة المباركة قيادة حكيمة وحازمة ورادعه وطموح يعانق السماء, فكر يبني ويعلي لشعب طموح وهنا يكمن الفرق — ثامر السبهان (@thamersas) December 27, 2017

وكانت التغريدة الأخيرة للمسؤول السعودي منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، عقب إعلان استقالته من المملكة.

وغرد السبهان آنذاك قائلاً: "أثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم".

اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهيه وقطعوا الارسال حتى لا ينكشف ضلالهم امام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم — ثامر السبهان (@thamersas) November 12, 2017

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