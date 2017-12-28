الأمم المتحدة: غارات "التحالف بقيادة السعودية" قتلت 68 مدنيا يمنيا في يوم واحد

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، إن ثمانية وثمانين مدنياً يمنياً قتلوا على يد "التحالف العربي" بقيادة السعودية في يوم واحد.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل وإصابة 50 بغارات للتحالف على محافظة تعز اليمنية

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، في بيان، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول: "إن الضربة الجوية الأولى التي وقعت أمس الثلاثاء على "سوق شعبي مزدحم" في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل 54 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وجرح 32 آخرين، وذلك وفقاً لـ"فرانس برس".

وأضاف البيان أن الغارة الثانية كانت في محافظة الحديدة في البحر الأحمر وقتلت 14 شخصاً من عائلة واحدة.

وكان نائب مدير الصحة في محافظة تعز، محمد الفقية، قال لـ"سبوتنيك": "إن حصيلة غارات التحالف الثلاثاء الماضي، 24 قتيلا و80 مصابا حالاتهم متفاوتة، وأن أعداد القتلى النهائية غير معروفة بشكل مؤكد نظرا لتواجد الكثيرين في السوق، وهناك الكثيرين حولهم القصف إلى أشلاء، وعدد آخر مازال في عداد المفقودين".