طيار روسي يتحدث عن لحظات اللقاء بطائرات التحالف الدولي في سوريا

صرح الرائد الطيار الروسي، مكسيم ماكولكين، الذي حصل على وسام الشجاعة، اليوم الخميس، بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية عند لقاء طائرات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا، كانت دوما في موقف مسيطر يمنح الفوز في حالة الاشتباك الحقيقي.

موسكو — سبوتنيك. وقال ماكولكين خلال مراسم منح أوسمة الدولة للعسكريين الروس، الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا: "عند لقائنا قي الجو بزملائنا من التحالف الدولي، كنا دوما نجد أنفسنا مسيطرين على الموقف "في إثرهم" كما يقول الطيارون، وهذا يعني الفوز في الاشتباك الحقيقي".

© AP Photo/ Ted S. Warren "إف-22" تحاول استفزاز الطائرات الروسية في سوريا

ويذكر أن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" كان يقوم منذ عام 2014 بتوجيه ضربات ضد أهداف "داعش" في كل من العراق في سوريا، علما بأنه كان يقوم بذلك في سوريا دون أخذ موافقة من الحكومة السورية الشرعية.

ويذكر أن النزاع المسلح في سوريا ما زال مستمراً منذ آذار/مارس عام 2011، ووفقا للبيانات الأخيرة للأمم المتحدة، راح ضحيته قرابة 220 ألف شخص. وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ أيلول/سبتمبر عام 2015، بطلب من دمشق الرسمية.

وأوعز الرئيس الروسي، خلال زيارة هي الأولى لقاعدة حميميم، في سوريا، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2017، ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة، وستبقى في سوريا قاعدتان عسكريتان روسيتان — حميميم وطرطوس.