البارزاني يؤكد مجددا استعداد إقليم كردستان للحوار مع بغداد بشأن المطارات

وأضاف البارزاني: "سنرد على تصريحات العبادي حول مسائل النفط والغاز بالبيانات والأرقام، وللأسف فإن تصريحات العبادي بخصوص النفط والغاز ليست صحيحة".
وقال: "لقد أعلنا عن استعدادنا للجلوس والحوار لحل مشكلة المطارات"، لافتا أن "بغداد لم تتمكن من فرض سلطتها على مطار النجف".
وأكد رئيس حكومة اقليم كردستان، أن عمليات التعريب بدأت من جديد في بعض المناطق، واعتبر أن استمرار إغلاق المطارات ورقة ضغط على مواطني الإقليم.
وبالنسبة للأحداث التي شهدها الإقليم أخيراً، قال نيجيرفان البارزاني: إن "المظاهرات حق مشروع ونبحث مطالب المتظاهرين ولكننا لن نقبل العنف والاعتداء على المنشآت".
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