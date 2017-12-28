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14:35 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    نيجيرفان البارزاني

    البارزاني يؤكد مجددا استعداد إقليم كردستان للحوار مع بغداد بشأن المطارات

    © AP Photo/
    العالم العربي
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    جدد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، تأكيده على استعداد كردستان للجلوس والحوار مع بغداد لحل مشكلة المطارات.

    حيدر العبادي
    © REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY
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    وقال نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان، إننا "نثمن ونرحب بتصريحات السيد المالكي للوصول إلى حلول للمشاكل بين أربيل وبغداد"، مضيفا أن "الرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية، وكذلك تصريحات المالكي وعلاوي، نراها خطوات إيجابية"، وذلك وفقا لموقع "رووداو" الكردي.

    وأضاف البارزاني: "سنرد على تصريحات العبادي حول مسائل النفط والغاز بالبيانات والأرقام، وللأسف فإن تصريحات العبادي بخصوص النفط والغاز ليست صحيحة".

    وقال: "لقد أعلنا عن استعدادنا للجلوس والحوار لحل مشكلة المطارات"، لافتا أن "بغداد لم تتمكن من فرض سلطتها على مطار النجف".

    وأكد رئيس حكومة اقليم كردستان، أن عمليات التعريب بدأت من جديد في بعض المناطق، واعتبر أن استمرار إغلاق المطارات ورقة ضغط على مواطني الإقليم.

    وبالنسبة للأحداث التي شهدها الإقليم أخيراً، قال نيجيرفان البارزاني: إن "المظاهرات حق مشروع ونبحث مطالب المتظاهرين ولكننا لن نقبل العنف والاعتداء على المنشآت".

    انظر أيضا:

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